Собирали данные об армии: в Польше задержали россиянина и белоруса, подозреваемых в шпионаже

В польском городе Белосток специальные службы задержали россиянина и белоруса, собиравших информацию об армии, в том числе о войсках альянса. Мужчин обвиняют в шпионаже в пользу другой страны.

Об этом сообщило польское издание Polska Times. Отмечается, что аресты произошли 21 и 22 апреля в Белостоке.

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По предварительным данным, оба шпиона много лет жили в Польше. Данные Службы военной контрразведки утверждают, что они собирали информацию о воинских частях, их дислокации, развитии, технике и положении личного состава, а также о подразделениях объединенных войск.

Наказание

За совершенное Польская прокуратура обвинила россиянина и белоруса в шпионаже. Мужчин временно арестовали на 3 месяца. В дальнейшем им грозит до 10 лет лишения свободы.

Русский и белорус, действуя от имени русской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в признании функционирования Вооруженных сил Польши,

– заявил спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Что известно о пророссийских шпионах:

20 апреля стало известно, что среди четырех высланных австрийских дипломатов был российский военный атташе. В общем, они все занимались шпионажем.

В начале апреля спецслужбы Польши задержали двух белорусов, собиравших данные о военных и гражданских объектах. Их подозревают в шпионаже в пользу белорусских спецслужб.

31 марта Прокуратура Болгарии провела обыски в местном Государственном агентстве "Национальной безопасности". Работники агентства подозреваются в шпионаже в пользу России. Того места в Болгарии уже был такого рода инцидент: 2 марта контрразведка обнаружила генерала запаса, который снова шпионил в пользу Кремля.

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