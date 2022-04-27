Про це повідомило польське видання Polska Times. Зазначається, що арешти відбулись 21 та 22 квітня у Білостоці.

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За попередніми даними, обидва шпигуни багато років жили в Польщі. Дані Служби військової контррозвідки стверджують, що вони збирали інформацію про військові частини, їх дислокацію, розвиток, техніку та становище особового складу, а також про підрозділи об’єднаних військ.

Покарання

За скоєнне Польська прокуратура звинуватила росіянина та білоруса у шпигунстві. Чоловіків тимчасово заарештували на 3 місяці. В подальшому їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Росіянин і білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, здійснювали діяльність, яка полягає в визнанні функціонування Збройних сил Польщі,

– заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

Що відомо про проросійських шпигунів:

20 квітня стало відомо, що серед чотирьох висланих австрійських дипломатів був російський військовий аташе. Загалом, вони всі займались шпигунством.

На початку квітня спецслужби Польщі затримали двох білорусів, які збирали дані про військові та цивільні об'єкти. Їх підозрюють у шпигунстві на користь білоруських спецслужб.

31 березня Прокуратура Болгарії провела обшуки в місцевому Державній агенції "Національної безпеки". Працівників агенції підозрюють у шпіонажі на користь Росії. Того місця в Болгарії вже був такого роду інцидент: 2 березня контррозвідка виявила генерала запасу, який знову шпигував на користь Кремля.

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