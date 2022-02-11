Собирался взорвать многоэтажку: пророссийского боевика приговорили к 10 годам

Боевик с оккупированных территорий Донбасса приговорен к 10 годам тюрьмы. Он собирался совершить теракт в Запорожье – взорвать многоэтажку.

Боевик так называемой "разведки" оккупантов в 2015 году готовил ряд терактов. Злоумышленник даже завербовал местного правоохранителя.

Важно Боевики на Донбассе привели в высшую степень боеготовности

В городе Днепрорудное хотели взорвать офис волонтерской организации, расположенный на первом этаже многоэтажки жилого массива.

Террористу дали тюремный срок

Боевика и подельников задержали накануне попытки совершить теракт. Всех приговорили к разным срокам заключения.

Затем Служба безопасности Украины установила организатора. Он скрывается от следствия. Суд признал боевика виновным по 4 статьям Уголовного кодекса.

Россия может признать боевиков

Заметим, что, хотя Россия уже 8 лет поставляет вооружение своим марионеткам на Донбасс, официально она их не признала. Однако в Госдуме России до 14 февраля хотят обратиться к президенту Путину по поводу признания так называемых "псевдореспублик" на Донбассе.

Перед этим обращение намерены направить в МИД России и другие правительственные структуры.

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Украинское правительство не признает оккупацию Донбасса, поэтому говорить с боевиками по поводу мирного урегулирования не будет. Киев настаивает на обсуждении ситуации с Россией. Однако в Москве, как всегда, открещиваются, цинично заявляя, что не являются "стороной конфликта".