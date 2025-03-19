Путин обещал Трампу прекратить удары по энергетике Украины, однако есть важный нюанс

Минобороны России якобы получило приказ от Путина приостановить на 30 дней обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на это, в ночь на 19 марта Россия осуществила новую массированную атаку. Сейчас Путин и его команда пытаются дискредитировать Украину.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что российская пропаганда будет направлена на то, чтобы обвинить Украину в том, что она якобы обманывает США. Россия пытается показать, что именно она избегает провокаций со стороны Украины.

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Он добавил, что Россия продолжает атаковать другие объекты. Минобороны России заявляет, что их силы сбивали российские же дроны, которые летели в Николаевскую область и якобы были направлены на инфраструктуру, обеспечивающую украинский ВПК.

Какой план у Кремля

"То есть они сами об этом говорят. При этом утверждают, что якобы не наносят ударов ни по энергетической инфраструктуре, ни по военным объектам и выполняют все, о чем договорились с Дональдом Трампом. Но тогда возникает вопрос: по кому летят "Шахеды"? Ответ очевиден – по гражданским. Поэтому все, что сейчас запускается, автоматически направлено на гражданское население", – сказал Андрей Коваленко.

Он отметил, что это уже откровенная террористическая война.

Важно! 18 марта состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Российский диктатор пообещал американскому президенту, что прекратит атаки по украинской энергетике в течение 30 дней.

Россия допустила информационную ошибку, которую Украина может использовать в свою пользу в переговорах с США. Западные партнеры должны понимать, что Россия продолжает запускать ракеты и дроны, нанося удары по гражданским объектам.

Президент США постоянно подчеркивал,, что в войне России против Украины погибает слишком много людей и эти смерти нужно остановить. Получается, что Путин этого не хочет. Он просто обманывает и президента США, и всех вокруг,

– отметил Коваленко.

Также он добавил, что сейчас России нужно информационно обвинить Украину в провокациях и нарушении договоренностей о прекращении огня, которых якобы было достигнуто во время телефонного разговора Владимира Путина с Трампом.

Россия заявляет, что Украина наносит удары по ее территории, осуществляет провокации, а сама не атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Но это очень сложно проверить. Речь идет о какой-то устной договоренности, которая нигде не зафиксирована. Поэтому и контролировать ее выполнение невозможно,

– объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия может продолжать удары по украинской энергетике, одновременно отрицая это, и дальше обвинять Украину в ударах по российской территории.

