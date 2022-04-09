Собрали более 1,5 миллиарда евро: Джонсон анонсировал еще больше санкций и военную помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге в Киеве заявил, что санкции против России будут только интенсифицировать.

Джонсон подчеркнул, что Украине необходимо оказывать любую поддержку, а Великобритания совместно с партнерами будет усиливать экономическое давление на Россию, передает 24 канал.

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Мы будем увеличивать санкции еженедельно. Мы не будем ограничиваться только замораживанием активов или санкциями против олигархов. Мы окажем влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы,

– сказал премьер-министр Великобритании.

По словам Джонсона, будет производиться как экономическая, так и оборонная поддержка Украины.

Мы забрали более 1,5 миллиарда евро с партнерами во время недавнего мероприятия. Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной, для того чтобы помочь экономическим путем,

– добавил Джонсон.

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