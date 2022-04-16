"Собрали сброд по всему Ростову": для пополнения войска Россия не брезгует никем

Россия продолжает отправлять на войну против Украины всякий сброд. Это в очередной раз доказывает перехваченный сотрудниками СБУ телефонный разговор.

По состоянию на 16 апреля украинским военным удалось уничтожить более 20 тысяч оккупантов. Поэтому страна-агрессор изо всех сил пытается пополнить свой личный состав. И привлекает она для этого настоящее отребье.

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На Ростове собирали всякий сброд

В перехваченном разговоре один из военных конструкторов жалуется, дескать, очередные новобранцы вообще не годятся для войны.

Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде...

– подчеркнул он.

Он добавил, что новоприбывшие вместо того, чтобы готовиться к бою с украинскими военными, "оттачивают навыки" грабежа. Мол, предшественники этим тоже занимались. И что самое интересное, делают "новички" это непосредственно на тренировочных базах России.

Слушайте очередной телефонный разговор оккупантов, перехваченный СБУ:

Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то заместитель дивизии был... Пока я с ним общался, возвращаемся: а какой-то долб*** из них уже разбирает катер,

– продолжает жаловаться он.

Инструктор отмечает, что эти начинают мародерить сами у себя.

Такие разговоры еще раз доказывают, что Россия продолжает отправлять на войну пушечное мясо. Но стоит понимать, что таких выродков в их стране еще очень и очень много, поэтому нашим ребятам нужно будет приложить немало усилий, чтобы все они стали "двухсотыми".

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