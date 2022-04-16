Станом на 16 квітня українським військовим вдалося знищити понад 20 тисяч окупантів. Тож країна-агресорка з усіх сил намагається поповнити свій особовий склад. І залучає вона для цього справжній непотріб.

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На Ростові збирали усілякий "зброд"

У перехопленій розмові один із військових конструкторів бідкається. Мовляв, чергові новобранці узагалі не годяться до війни.

Як сказав полковник, 10 днів тому зібрали зброд по всьому Ростову. Там наркомани, діди і проститутки, бл*дь, у чоловічому вигляді...,

– наголосив він.

Він додав, що новоприбулі замість того, щоб готуватися до бою з українськими військовими, "відточують навички" грабування. Мовляв, попередники цим теж займалися. І що найцікавіше, роблять "новачки" це безпосередньо на тренувальних базах Росії.

Слухайте чергову телефонну розмову окупантів, перехоплену СБУ:

Ми думали залишити катери біля інституту. Я підійшов поговорити з їхнім старшим – там якийсь заступник дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: а якийсь довб***б з них уже розбирає катер,

– продовжує бідкатися він.

Інструктор наголошує, що ці починають мародерити самі у себе.

Такі розмови вкотре доводять, що Росія продовжує відправляти на війну гарматне м'ясо. Але варто розуміти, що таких покручів у країні ще дуже і дуже багато, тож нашим хлопцям потрібно буде докласти чимало зусиль, щоб усі вони стали "двохсотими".

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