На собрание "слуг" в Трускавце позовут Венедиктову и Баканова

На съезде "Слуги народа" будут не только члены партий. Так, на собрание пригласят генпрокурора Ирину Венедиктову, главу СБУ Ивана Баканова и представителей Кабмина.

Кроме того, на собрание приедут представители Офиса Президента. Об этом заявил руководитель партии Александр Корниенко на брифинге 22 сентября.

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Корниенко о съезде "Слуги народа"

Организационные моменты

Съезд состоится в Трускавце 1 – 3 октября. Эту локацию выбрали из-за того, что там можно компактно расселить такое большое количество людей. Кстати, по словам Корниенко, политики будут сами оплачивать проживание в отелях.

Кроме того, все должны сдать ПЦР-тест, или же показать сертификат вакцинации.

Основные события запланированы на вторую половину пятницы и в субботу, а в воскресенье "слуги" подведут итоги. Пока неизвестно, будет ли на собрании спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Присутствие политика будет зависеть от состояния его здоровья.

О чем будут говорить

На совещании фракция планирует подвести итоги своей работы и определить дальнейшие действия: по каким реформам ускоряться, а по каким – продолжить обсуждение с обществом.

Комментируя формат мероприятия, Корниенко сказал, что это будет "рабочий процесс" – заседание фракции. Не исключают и секторальную работу – отдельно по направлениям безопасности, экономики, международной политики. В то же время часть времени посвятят большому заседанию с участием Кабмина, фракции, и, как надеется Корниенко, президента.