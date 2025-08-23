О главных событиях 23 августа, заявлениях мировых политиков, ситуации на фронте сообщает 24 Канал.

Главные события 23 августа 2025 года

07:30, 23 августа

В Конотопе ночью было 3 прилета.

07:00, 23 августа

В Краснодарском крае ночью были взрывы в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский.

В Волгоградской области поражена железнодорожная станция Петров Вал.

06:30, 23 августа

23 августа – День флага и день Харькова.

06:00, 23 августа

Утром россияне запустили дроны на Киев, в области были взрывы.

05:00, 23 августа

В Украину должен приехать Кит Келлог.

04:00, 23 августа

Путин заявил, что потери россиян резко растут, а результативность падает.

02:00, 23 августа

На Сумщине были взрывы. Под атакой оказался Конотоп.

01:31, 23 августа

В Краснодарском крае раздавались взрывы.

23:00, 22 августа

В Краматорске за час прогремело более 30 взрывов.