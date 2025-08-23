О главных событиях 23 августа, заявлениях мировых политиков, ситуации на фронте сообщает 24 Канал.
Главные события 23 августа 2025 года
В Конотопе ночью было 3 прилета. В Краснодарском крае ночью были взрывы в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский. В Волгоградской области поражена железнодорожная станция Петров Вал. 23 августа – День флага и день Харькова. Утром россияне запустили дроны на Киев, в области были взрывы. В Украину должен приехать Кит Келлог. Путин заявил, что потери россиян резко растут, а результативность падает. На Сумщине были взрывы. Под атакой оказался Конотоп. В Краснодарском крае раздавались взрывы. В Краматорске за час прогремело более 30 взрывов.
