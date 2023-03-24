Оккупанты атаковали Кривой Рог "Шахидами", в Петербурге звучали сирены: хронология 394 дня войны

Войско россиян продолжает наступательные действия на 5 направлениях. Впрочем, Вооруженные силы Украины отбивают атаки противников и наносят россиянам значительные потери.

На данный момент самой горячей точкой войны остается Бахмут. О главных событиях, случившихся на фронте и в тылу этого дня – рассказывает 24 Канал.

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Ночью Днепропетровскую область атаковали "Шахидами". В Кривом росе раздались взрывы, власти сообщили о попадании.В российском Санкт-Петербурге раздались сирены. Они напугали местное население, россияне поскорее побежали в укрытие. При этом власти так и не смогли объяснить причину оповещения об опасности и обещали разобраться.Словакия передала Украине первые 4 МиГа. Еще 9 приедут в ближайшие недели.В Сумской ночью во время воздушной тревоги раздались взрывы. Мэр Белополья призвал местных к утру находиться в укрытиях.В одном из спортзалов Ивано-Франковска разместили возмутительную табличку. На нем указано, что беременные женщины и "особы с нетрадиционной сексуальной ориентацией" могут не убирать после себя спортивный инвентарь. Общественные активисты отметили, что такая риторика является гомофобной, ведь само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" некорректно. Кроме того, гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности и слабости.В ночь на 24 марта в Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу. Это произошло из-за предполагаемого запуска вражеских беспилотников. Отбои начались в полвторого утра.Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время своего выступления в Сенате почти криком объяснила депутату партии "Движение 5 звезд", почему важно продолжать поддерживать Украину. До этого депутат Элизи Скутелли заявила о том, что нужно "остановиться" в поддержке Украины.