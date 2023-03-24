Наразі найгарячішою точкою війни залишається Бахмут. Про головні події, що трапилися на фронті та в тилу цього дня – розповідає 24 Канал.

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