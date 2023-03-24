Наразі найгарячішою точкою війни залишається Бахмут. Про головні події, що трапилися на фронті та в тилу цього дня – розповідає 24 Канал.

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04:33 Уночі Дніпропетровську область атакували "Шахідами". У Кривому росі пролунали вибухи, влада повідомила про влучання.

02:25 У російському Санкт-Петербурзі пролунали сирени. Вони наполохали місцеве населення, росіяни чимшвидше побігли в укриття. При цьому влада так і не змогла пояснити причину оповіщення про небезпеку і обіцяла розібратися.

02:00 Словаччина передала Україні перші 4 МіГи. Ще 9 приїдуть у найближчі тижні.

01:20 На Сумщині вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Мер Білопілля закликав місцевих до ранку перебувати в укриттях.

01:10 В одному зі спортзалів Івано-Франківська розмістили обурливу табличку. На ній вказано, що вагітні жінки та "особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією" можуть не прибирати після себе спортивний інвентар. Громадські активісти зауважили, що така риторика є гомофобною, адже сам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" є некоректним. Крім того, гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність та слабкість.

00:10 У ніч на 24 березня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Це сталося через ймовірний запуск ворожих безпілотників. Відбої почалися о пів на другу ранку.

00:02 Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час свого виступу в Сенаті майже кричучи пояснила депутатці партії "Рух 5 зірок", чому важливо продовжувати підтримувати Україну. До того депутатка Елізі Скутеллі заявила про те, що потрібно "зупинитись" у підтримці України.