Наразі найгарячішою точкою війни залишається Бахмут. Про головні події, що трапилися на фронті та в тилу цього дня –розповідає 24 Канал. Читайте такожВорог ще не вийшов з Нової Каховки, Зеленський відвідав Херсонщину: хронологія 393 дня війни 04:33Уночі Дніпропетровську область атакували "Шахідами". У Кривому росі пролунали вибухи, влада повідомила про влучання. 02:25У російському Санкт-Петербурзі пролунали сирени. Вони наполохали місцеве населення, росіяни чимшвидше побігли в укриття. При цьому влада так і не змогла пояснити причину оповіщення про небезпеку і обіцяла розібратися. 02:00 Словаччина передала Україні перші 4 МіГи. Ще 9 приїдуть у найближчі тижні. 01:20На Сумщині вночі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Мер Білопілля закликав місцевих до ранку перебувати в укриттях. 01:10В одному зі спортзалів Івано-Франківська розмістили обурливу табличку. На нійвказано, що вагітні жінки та "особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією" можуть не прибирати після себе спортивний інвентар. Громадські активісти зауважили, що така риторика є гомофобною, аджесам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" є некоректним. Крім того,гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність та слабкість. 00:10У ніч на 24 березня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Це сталося через ймовірний запуск ворожих безпілотників. Відбої почалися о пів на другу ранку. 00:02Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час свого виступу в Сенаті майже кричучи пояснила депутатці партії "Рух 5 зірок", чому важливо продовжувати підтримувати Україну. До того депутатка Елізі Скутеллі заявилапро те, що потрібно "зупинитись" у підтримці України.