Головні події, що сталися цього дня – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

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06:10 Окупанти не полишають мрій захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Наведемо коротко головні тези з ранкового зведення: Загарбники продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, а на інших – оборонятися.

Російські терористи обстрілюють мирні населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема минулої доби противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок – є загиблі та поранені.

Окупанти використали 21 БпЛА типу "Шахед-136", 16 з цих дронів збили українські захисники. Унаслідок ударів ворожих безпілотників також є загиблі й поранені серед цивільних громадян.

Окрім цього, росіяни здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. "Загроза завдання ворогом подальших ударів залишається по всій території України", – зазначають у Генштабі.

У населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка, що розташовані на території тимчасово окупованої загарбниками території Запорізької області, російські окупанти обійшли будинки місцевих жителів та попередили про необхідність перебування в безпечних місцях із забороною залишення своїх помешкань. Ймовірно, такими маніпуляціями вони намагаються унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення.

ЗСУ завдають ворогу значних втрат. Протягом доби українська авіація вдарила по ЗРК противника, а також здійснила 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Ракетні війська та артилерія уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.

02:44 22 березня окупанти завдали терористичний удар по Запоріжжю – вони влучили у два дев'ятиповерхових будинки. Поліція показала кадри, як вони рятували людей у перші хвилини після вибуху.

Поліцейські рятують місцевих жителів після удару: дивіться відео 18+

01:46 Батьки 18-річного загиблого курсанта зі Львова розповіли деталі про його смерть. За їхніми словами, хлопець скаржився на тиск командира та керівництва вишу. Він просив, аби його забрали, адже у навчальному закладі було нестерпно.

00:59 Реджеп Ердоган заявив, що хоче знову поговорити з Владіміром Путіним. Зауважимо, що нещодавно президент Росії офіційно отримав статус воєнного злочинця. Однак це не заважає турецькому лідеру продовжувати комунікацію з агресором. Дзвінок має відбутися впродовж 2 найближчих днів.