Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас не важно, как много добровольцев пойдут на Белгород, а то, как это будет будоражить общественные настроения в России.
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Российские добровольцы обретут еще большую популярность в своей стране
Он рассказал, что рейд РДК и Легиона "Свобода России" будет иметь несколько последствий. Самое важное – российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, будут пополняться поклонниками. Среди них те россияне, которые настроены против Путина.
Речь о тех россиянах, которые хотели бы стать частью российской оппозиции, но не смогли этого сделать, ведь российская оппозиция сейчас, в основном, находится на Западе.
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Также российские добровольцы будут приобретать сторонников среди российских силовиков. Мусиенко говорит, что уже есть саботажники среди силовых ведомств в России, помогающих РДК и ЛСР. Кроме этого будут нарастать разногласия между разными группировками внутри России.
"Будут действовать разные оппозиционные группы внутри России. Власти в Кремле не будут успевать на это реагировать. Это будет только разжигать пламя политической нестабильности. Мы уже точно знаем не менее трех российских военных организаций, которые готовы к действиям в России – РДК, ЛСР и наемники Пригожина. То, что происходит сейчас – лишь начало", – уверен Мусиенко.
Рейд российских добровольцев на Белгородщину: главное
- В Белгородской области 1 июня началась вторая фаза операции РДК и ЛСР В этот раз российские добровольцы намерены закрепиться на освобожденных территориях.
- Американские СМИ пишут, что Путин попробует использовать события в Белгородской области как повод для наращивания атак на Украину.
- Аналитики ISW считают, что реакция российского руководства на операцию свидетельствует, что в российском информационном пространстве сохраняется повышенная тревога относительно войны в Украине.