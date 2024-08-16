Россия рассеяна и не готова к быстрому ответу, генерал НАТО о событиях в Курской области

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия до сих пор пытается собрать воедино реакцию на операцию Украины в Курской области. Пока эта реакция была медленной и рассеянной.

Каволи считает, что такая реакция России связана с несколькими факторами. Прежде всего, это отсутствие четкого понимания, кто должен отвечать за боевые действия внутри страны, во-вторых, нехватка высвобожденных войск, которые Россия могла бы направить против украинских сил в Курской области.

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Как генерал НАТО прокомментировал Курскую операцию

Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но ведь не внутри России, правильно? То есть это должно быть Министерство внутренних дел,

– заявил Каволи.

Он добавил, что в России также отсутствуют свободные силы, которые можно было бы перебросить в Курскую область. Каволи заметил, что количество российских силы, которые находятся на территории Украины, очень существенное.

Генерал отмечает, что подразделения, которые остались противостоять Украине в Курской области – срочники, которым юридически запрещено воевать в Украине, поэтому это не те бойцы, от которых можно ожидать быстрой реакции.

Каволи подчеркивает, что Россия перебросила в Курскую область достаточно много воздушных сил, впрочем, неизвестно сколько страна-аресорка планирует привлечь наземных сил, и какой эффект это будет иметь в будущем.

"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение, по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решение с их стороны по времени и по наличию войск", – отметил генерал.

Какое состояние имеет украинская армия

Отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что несмотря на проблемы, которые возникали перед украинскими Вооруженными силами, его поразили инновации, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом планах.

Думаю, мы видим кое-что (из этого – 24 Канал) во время наступления в Курской области. Поэтому, бесспорно есть вызовы, но Украина точно имеет способность их преодолеть,

– отметил Каволи.

Он также отметил вклад международного сообщества и то, как его смогла использовать Украина.

"За последние несколько лет это было совершенно замечательно, что Украина смогла сделать при содействии, возможно, 50 разных стран мира, которые добровольно объединились, чтобы помочь им (украинцам – 24 Канал) в их борьбе", – резюмировал главнокомандующий НАТО.