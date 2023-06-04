Скамьи партизан будут и дальше пополняться россиянами. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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В России может начаться гражданская война

Александр Мусиенко подчеркнул, что российскому обществу импонируют те, у кого есть сила и готовы идти к борьбе.

Россия не гарантирует и не может гарантировать безопасность своих границ при условии, что они ведут войну и оттуда совершают агрессию против Украины,

– объяснил он.

Это яркое свидетельство того, что у России есть серьезные проблемы с безопасностью. Такие проблемы в стране-агрессоре должны привести к отвлечению внимания от фронта. К тому же постоянно становится известно о новых русских движениях, которые могут спровоцировать начало гражданской войны.

Возможно, кто-то потом с кем-то объединится и устроят то, о чем говорил Евгений Пригожин, 1917-й год,

– заметил Мусиенко.

По его словам, именно это и есть индикаторы серьезного гражданского противостояния в России.

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Как Украина может использовать ситуацию в России

Военный эксперт отметил, что Владимир Путин уже в третий раз дает поручение об усилении границы, впрочем, его выполнять в России не имеют особого желания.

Их не спешат выполнять определенные силовые ведомства, потому что явно поддерживают то, что сейчас происходит,

– предположил он.

Не исключение, что среди силовиков есть группа саботажников, которым откровенно нравится все происходящее, потому что это может привести к изменению всего политического руководства России и отстранению Путина от власти.

История с созданием демилитаризованной зоны могла бы иметь свои преимущества для Украины в случае, если военное командование России примет решение, что часть резервов из оккупированной части Украины нужно опрокидывать и перетаскивать в Белгородскую, Курскую, Брянскую области.

Это было бы выгодно РДК и легиону "Свобода России", чтобы в будущем аргументировать свою политическую перспективность прекращением агрессивной войны против Украины.

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