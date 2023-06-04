Лави партизанів будуть і надалі поповнюватися росіянами. Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень.
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У Росії може початися громадянська війна
Олександр Мусієнко наголосив, що російському суспільству імпонують ті, хто мають силу та готові йти до боротьби.
Росія не гарантує і не може гарантувати безпечність своїх кордонів за умови, що вони ведуть війну і звідти здійснюють агресію проти України,
– пояснив він.
Це яскраве свідчення того, що у Росії є серйозні проблеми із безпекою. Такі негаразди в країні-агресорці мають призвести до відволікання уваги від фронту. До того ж повсякчас стає відомо про нові російські рухи, які можуть спровокувати початок громадянської війни.
Можливо, хтось потім із кимось об'єднається та вони влаштують те, про що говорив Євгєній Пригожин, 1917-ий рік,
– зауважив Мусієнко.
За його словами, саме це і є індикаторами серйозного громадянського протистояння у Росії.
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Як Україна може використати ситуацію в Росії
Військовий експерт зазначив, що Владімір Путін вже втретє дає доручення про посилення кордону, втім його виконувати в Росії не мають особливого бажання.
Їх не поспішають виконувати певні силові відомства, тому що вочевидь підтримують те, що зараз відбувається,
– припустив він.
Не виняток, що серед силовиків є група саботажників, яким відверто подобається усе те, що відбувається, бо це може призвести до зміни всього політичного керівництва Росії та усунення Путіна від влади.
Історія зі створенням демілітаризованої зони могла б мати свої переваги для України у випадку, якщо військове командування Росії ухвалить рішення, що частина резервів з окупованої частини України треба перекидати й перетягувати в Бєлгородську, Курську, Брянську області.
Це було б вигідно РДК та легіону "Свобода Росії", щоб у майбутньому аргументувати свою політичну перспективність припиненням агресивної війни проти України.
Ситуація в Бєлгородщині: головне
- На Бєлгородщині росіяни панікують через неспокійну ситуацію в регіоні. Добровольці пропонують надати гуманітарний коридор для людей, які готові виїхати.
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що "Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження цивільних громадян Росії".
- Нагадаємо, що Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" проводять у Бєлгородській області спецоперацію, "другий етап" якої стартував 1 червня.