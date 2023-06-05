Есть два положительных момента, которые спровоцировало "освобождение" Белгородщины в России. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

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Волны недовольства будут увеличиваться

Юрий Федоренко объяснил, что очень хорошо, что на территории России начались подобные движения. Таким образом "просыпаются" те, кто недоволен властью российского диктатора Владимира Путина и желает свергнуть его с престола.

Численность единомышленников, которые будут бороться за свободную Россию без диктаторского режима, будет увеличиваться,

– подчеркнул он.

Движения за освобождение от гнета Путина начал только один легион. На очереди еще много народов, которые порабощала и аннексировала Россия. Поэтому самое время восстанавливать историческую справедливость.

Как Россия планирует обороняться

Командир роты 92 ОМБр объяснил, что не исключение, что события в приграничных областях России будут иметь отражение на фронте.

Сейчас нельзя констатировать, что значительные силы и средства противник опрокинул то или иное направление,

– заметил он.

Однако есть и другая сторона медали – резервы, которые противник мог бы привлечь для боевых действий на территории Украины для усиления сил на определенном направлении, ныне вынужден оставлять в России для обороны.

Что происходит в Белгородщине