Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, для оккупантов это некий цугцванг, когда каждый следующий шаг ухудшает их положение.

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Как в России воспринимают рейды повстанцев

Бывший сотрудник СБУ отметил, что в России все же есть определенные генералы, понимающие тактические замыслы походов добровольцев.

Россияне – не дураки, к сожалению. Если бы были дураки – мы победили бы еще в марте 2022 года,

– сказал Ступак.

Они отдают себе отчет в том, что рейды партизан – для отвлечения внимания, в частности, чтобы заставить забрать из Украины людей, бронетехнику, системы ПВО. Но для оккупантов это некий цугцванг, когда каждый последующий шаг усугубляет их положение.

Если россияне заберут своих военных, то украинское контрнаступление будет еще более удачным. Если не сделают этого и попытаются выдавить повстанцев с помощью спецподразделений ФСБ или росгвардии, то на фоне неудач вынуждены использовать тяжелые огнеметные системы "Солнцепок" и авиацию.

Между тем, заметил Ступак, глава Чечни Рамзан Кадыров совершенно не беспокоится о том, что происходит в Белгородской области. Он уже больше месяца наблюдает за своеобразным шоу, то есть учениями, в которых участвует его сын Адам.

Ступак об отношении власти России к рейдам партизан на Белгородщину: смотрите видео

Будут ли операции партизан масштабнее

Он считает, что походы российских добровольцев из РДК и легиона "Свобода России" будут разовыми рейдами. Поскольку речь идет только о сотнях, а не о тысячах военнослужащих этих формирований.

Этого, конечно, недостаточно, чтобы протянуться от границы до Белгорода,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Хотя в теории можно дойти до Белгорода, пошалить в его окрестностях. Но держать его неделю не получится, поскольку людям нужно питаться, отдыхать, а также понадобятся боекомплекты. Поэтому, вероятно, речь идет не о глубине походов, а скорее о ширине и на длительное время.

То есть, резюмировал Ступак, эти рейды – это эдакое "тыкание медведя палкой", чтобы он максимально отвлекался и расфокусировался с украинского фронта на свой.

Кстати! В американском Институте изучения войны считают, что российское руководство еще не решило, как реагировать на события под Белгородом. Так, Минобороны России и губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков не координируют свои ответы на рейды.

Рейды РДК и легиона "Свобода России" на Белгородщину: коротко