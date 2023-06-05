Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, для окупантів це такий собі цугцванг, коли кожен наступний крок погіршує їхнє становище.

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Як у Росії сприймають рейди повстанців

Колишній співробітник СБУ зазначив, що в Росії все ж є певні генерали, які розуміють тактичні задуми походів добровольців.

Росіяни – не дурні, на жаль. Якби були дурні – ми перемогли б ще у березні 2022 року,

– сказав Ступак.

Вони усвідомлюють, що рейди партизанів – для відволікання уваги, зокрема, щоб змусити забрати з України людей, бронетехніку, системи ППО. Але для окупантів це такий собі цугцванг, коли кожен наступний крок погіршує їхнє становище.

Якщо росіяни заберуть своїх військових, то український контрнаступ буде ще більш вдалим. Якщо не зроблять цього й намагаються витискати повстанців за допомогою спецпідрозділів ФСБ чи росгвардії, то на тлі невдач змушені використовувати важкі вогнеметні системи "Солнцепьок" та авіацію.

Тим часом, зауважив Ступак, глава Чечні Рамзан Кадиров абсолютно не переймається тим, що відбувається в Бєлгородській області. Він уже понад місяць спостерігає за своєрідним шоу, тобто навчаннями, в яких бере участь його син Адам.

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Чи будуть операції партизанів масштабнішими

Він вважає, що походи російських добровольців із РДК та легіону "Свобода Росії" будуть разовими рейдами. Оскільки йдеться лише про сотні, а не про тисячі військовослужбовців цих формувань.

Цього, звісно, не достатньо, щоб простягнутися від кордону до Бєлгорода,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Хоча в теорії можливо дійти до Бєлгорода, побешкетувати на його околицях. Але тримати його тиждень не вийде, оскільки людям потрібно харчуватися, відпочивати, а також знадобляться боєкомплекти. Тому, ймовірно, йдеться не про глибину заходів, а радше про ширину й на тривалий час.

Тобто, резюмував Ступак, ці рейди – це таке собі "штрикання ведмедя палицею", щоб він максимально відволікався та розфокусувався з українського фронту на свій.

До речі! В американському Інституті вивчення війни вважають, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на події під Бєлгородом. Так, міноборони Росії і губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков не координують свої відповіді на рейди.

Рейди РДК і легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщину: коротко