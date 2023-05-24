Как рейд в Белгородской области повлияет на ход войны: в CNN спрогнозировали развитие событий

Деятельность Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области вряд ли изменит динамику войны России против Украины. В то же время, диктатор Путин попытается использовать события в своих целях.

Издание отмечает, что как и с предыдущими случаями "атак", которые происходили далеко от линии фронта, события в Белгороде преследуют цель сформировать определенный нарратив как в России, так и в Украине.

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Издание пишет, что Москва всегда стремилась нарисовать картину "российской виктимности" как повод для наращивания атак на Украину, учитывая ее публичные заявления о том, что вторжение является "актом самообороны" и необходимо для обеспечения безопасности России.

Путин однозначно будет стремиться использовать эти нападения для подкрепления этой версии, несмотря на отрицание Киевом своей официальной причастности,

– считают журналисты.

Также не исключено, что за этим "может последовать и краткосрочная демонстрация гнева".

Якобы после предыдущих инцидентов, поставивших Россию в неудобное положение, например "атака" беспилотников над Кремлем или удар по мосту, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, Москва ответила шквалом ракетных ударов по Украине, в том числе и по столице.

События в Белгороде

Ранее легион "Свобода России" заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом "полностью освободил" населенный пункт Козинка в Белгородской области России, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили "режим контртеррористической операции", по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала. Правда, на следующий день его отменили.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области "созданием полос безопасности" для защиты украинцев.

В издании считают, что эти атаки вряд ли изменят динамику войны, которая, в основном, сосредоточена на Восточных регионах Украины. Война фактически зашла в тупик и, скорее всего, на ситуацию повлияет весеннее контрнаступление ВСУ против российских войск, которое, вероятно, уже началось.