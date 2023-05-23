Несмотря на такие активные действия россиян, украинские военные идут по своему плану и не делают ни одного шага влево или вправо от своей цели. Об этом в эфире национального марафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 Канал.

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Данилов заверил, что события в Белгородской области только проблема россиян

Данилов также подчеркнул, что эти события будут обязательно влиять на внутренние процессы в России, ведь это разрушает очередные мифы о "защищенной границе, через которую никто не может пройти". Однако он все же подчеркнул, что в Белгородской области "россияне выясняют отношения с россиянами".

Это внутреннее дело России и любые происходящие там процессы будут влиять как на власть, так и на граждан,

– добавил секретарь.

Кроме этого, он заверил, что события подобные "освобождению" Белгородской области будут происходить и в других регионах России. В частности, Данилов отметил, что количество российских граждан, которое категорически против режима, только растет.

"Брянская, Курская, Воронежская области, а также другие территории и некоторые края сейчас не могут быть в безопасности", – сказал секретарь.

Напоследок Данилов сказал, что по последним социальным опросам в России увеличилось количество пожилых людей, которые против того, чтобы их дети шли умирать на войну. Он также отметил, что молодежь до 25 - 26 лет категорически отказываются "участвовать в том шабаше, который устроил их лидер".

В Белгородской области "все идет по плану"