Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловився щодо впливу внутрішніх процесів, які останні дні охопили Росію, на контрнаступ Збройних Сил, в ефірі національного марафону, інформує 24 Канал.
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Данілов запевнив, що події у Бєлгородській області є лише проблемою росіян
Данілов також підкреслив, що ці події обов'язково впливатимуть на внутрішні процеси у Росії, адже це руйнує чергові міфи про "захищений кордон, через який ніхто не може пройти". Проте він все ж наголосив, що у Бєлгородській області "росіяни з'ясовують стосунки з росіянами".
Це внутрішня справа Росії й будь-які процеси, що там відбуваються, будуть впливати як на владу, так і на громадян,
– додав секретар.
Крім цього, він запевнив, що події подібні до "звільнення" Бєлгородської області відбуватимуться і в інших регіонах Росії. Зокрема Данілов відмітив, що кількість російських громадян, яка категорично проти режиму, лише зростає.
"Брянська, Курська, Воронезька області, а також інші території й деякі краї наразі не можуть бути в безпеці", – сказав секретар.
Наостанок Данілов сказав, що за останніми соціальними опитуваннями в Росії збільшилась кількість громадян похилого віку, які проти того, щоб їхні діти йшли вмирати на війну. Він також зауважив, що молодь до 25 – 26 років категорично відмовляються "брати участь у тому шабаші, який вчинив їхній лідер".
У Бєлгородській області "все йде за планом"
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК ініціювали "звільнення" регіонів Росії від режиму Путіна. Операція розпочалася 22 травня. Як повідомлялося, вони вже "звільнили" Козинку, Грайворон та Гору-Подол. Місцева влада заявила, що двоє цивільних отримали поранення, але загиблих немає.
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Владіміру Путіну повідомили про нібито спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".
- Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську ДРГ". За його словами, російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.
- Також в Бєлгородській області оголосили так звану контртерористичну операцію. Щоправда, станом на вечір 23 травня, її скасували.