Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловився щодо впливу внутрішніх процесів, які останні дні охопили Росію, на контрнаступ Збройних Сил, в ефірі національного марафону, інформує 24 Канал.

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Данілов запевнив, що події у Бєлгородській області є лише проблемою росіян

Данілов також підкреслив, що ці події обов'язково впливатимуть на внутрішні процеси у Росії, адже це руйнує чергові міфи про "захищений кордон, через який ніхто не може пройти". Проте він все ж наголосив, що у Бєлгородській області "росіяни з'ясовують стосунки з росіянами".

Це внутрішня справа Росії й будь-які процеси, що там відбуваються, будуть впливати як на владу, так і на громадян,

– додав секретар.

Крім цього, він запевнив, що події подібні до "звільнення" Бєлгородської області відбуватимуться і в інших регіонах Росії. Зокрема Данілов відмітив, що кількість російських громадян, яка категорично проти режиму, лише зростає.

"Брянська, Курська, Воронезька області, а також інші території й деякі краї наразі не можуть бути в безпеці", – сказав секретар.

Наостанок Данілов сказав, що за останніми соціальними опитуваннями в Росії збільшилась кількість громадян похилого віку, які проти того, щоб їхні діти йшли вмирати на війну. Він також зауважив, що молодь до 25 – 26 років категорично відмовляються "брати участь у тому шабаші, який вчинив їхній лідер".

У Бєлгородській області "все йде за планом"