По данным экспертов, SOCAR – лидер по уплате налогов среди АЗС Украины

В III квартале этого года компания SOCAR стала первой по уплате налогов с продаж топлива и по уплате налогов на работников среди всех украинских АЗС.

Графики, предоставленые специалистами Экономической экспертной платформы свидетельствуют, что SOCAR уверенно удерживает лидерские позиции по уплате налогов среди АЗС. Об этом пишет издание Oboz.ua.

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Напомним, что во II квартале 2024-го года компания SOCAR стала второй по уплате налогов на работников и третьей по уплате налогов с продаж топлива. А в I квартале этого года компания SOCAR уплатила больше всего налогов с продаж топлива и стала второй по уплате налогов на работников.

В прошлом году компания SOCAR в 3-х кварталах стала лидером по уплате налогов с топлива и в 2-х кварталах – по уплате налогов на работников. Исследование по определению теневой доли в подакцизных товарах и ее динамики было проведено специалистами Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ), аналитического центра CASE и Экономической экспертной платформы.

Как отметили авторы работы, акцизные налоги устанавливаются с двойной целью: с одной стороны, искусственно уменьшить потребление определенных типов товаров, за счет эластичности спроса, с другой – наполнять бюджет способом, менее вредный чем большинство других налогов.



Как украинские АЗС платили налоги в III квартале 2024 года / График Экономической экспертной платформы



Как украинские АЗС платили налоги в III квартале 2024 года / График Экономической экспертной платформы

По мнению авторов исследования, полномасштабная война, вероятно, вызвала некоторый рост доли "теневых" продаж (при уменьшении абсолютных цифр) на фоне резкого падения легальных. Но меры, принятые в течение 2023 года привели к резкому уменьшению этой доли в среднем по году, при этом объемы нелегального рынка уменьшились в 2.5 раза.

Рынок топлива был в "тени" на 30%, после усиления контроля нелегальная доля упала до менее 10%, –

отмечает Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

По его словам, сети демонстрируют разную налоговую нагрузку. Кто-то может сказать, что это зависит от цен на топливо в рознице. Но показательно то, что "серые" сети АЗС платят и минимальные официальные зарплаты, а остальные выдают в конвертах.

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, которое производится и импортируется в Украину были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), что ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины в сравнении с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств.