Соцгарантии для ветеранов и семей погибших: Зеленский подписал указ о денежных выплатах
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал указ № 466/2021. Документ предусматривает обеспечение социальных гарантий для ветеранов войны, семей погибших военных, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Зеленский поставил задачу Кабинету Министров принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан. Он поручил обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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В частности говорится о предвидении в госбюджете на 2022 год расходов на выплату денежной компенсации для получения жилых помещений. Это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий среди:
- семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения на войне;
- лиц с инвалидностью I-II групп;
- внутренне перемещенных лиц, являющихся участниками в войне на Востоке;
- семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения;
- лиц с инвалидностью I-II групп, которую получили в результате боевых действий на территории других государств.
Компенсацию получат родные "Небесной сотни"
Деньги для улучшения жилищных условий получат семьи погибших участников Революции Достоинства и семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины Также говорится о лицах с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Майдана.
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Зеленский призвал правительство утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.