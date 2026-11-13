Корецкий призвал ужесточить ответственность за СОЧ и укрывательство от призыва

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий считает, что необходимо ужесточить ответственность за укрывательство от военной службы и самовольное оставление воинской части. Соответствующий законопроект уже дорабатывается Министерством обороны.

Об этом глава правительства заявил 13 ноября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Какие изменения готовит правительство?

По словам Корецкого, ужесточение ответственности за уклонение от службы и СОЧ является одним из необходимых шагов в рамках изменений в мобилизационной политике.

Он также сообщил, что правительство уже усовершенствовало процесс бронирования работников. По его словам, новые правила должны исключить злоупотребления, которые ранее имели место при бронировании.

Отдельно Корецкий анонсировал введение новых правил мобилизации или так называемого общественного договора. Он подчеркнул, что военные, которые длительное время находятся на фронте, должны понимать, когда смогут получить ротацию и вернуться домой.

Воины, которые уже 5 лет воюют, должны четко понимать, когда они смогут получить ротацию и вернуться домой. Есть, к сожалению, погибшие и раненые, и на их место должны прийти новые воины,

– отметил Корецкий.

Отметим, что 26 октября премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнес принять участие в разработке новой социальной модели, согласно которой предприятия смогут проводить бронирование работников, но в то же время будут брать на себя обязательства по прогнозируемому призыву людей в армию. Договориться о такой модели правительство планировало до 1 декабря.