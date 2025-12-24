В Сочельник в Киеве огромные пробки на дорогах, цены на такси выросли до "небес"
- В Киеве на Сочельник образовались километровые пробки.
- Движение троллейбусов в городе затруднено также из-за аварий.
На столичных дорогах образовались километровые пробки. Вероятно, украинцы массово выезжают из города на Сочельник.
В сети распространяют фото киевских дорог с огромными пробками, передает 24 Канал.
Какая ситуация в Киеве накануне Рождества?
Также люди жалуются на высокие цены за услуги такси. Чтобы переправиться с правого берега на левый требуют до 1500 гривен. Кроме того, машину вызвать не всегда удается.
Так выглядят дороги в Киеве в Сочельник / Фото из соцсети
Так, по состоянию на 20:00 чтобы доехать со станции метро "Политехническая" до метро "Позняки" надо будет выложить от 500 до 800 гривен. Чтобы попасть из Крюковщины в район ДВРЗ придется заплатить тысячу гривен.
Такие расценки были в Киеве по состоянию на 18:00 / Фото из соцсети
Кроме того, что сегодня многие киевляне направляются праздновать Рождество к своим близким, движение по столице затруднено и из-за ДТП.
Так, в шесть вечера "Киевпастранс" сообщал о задержке движения троллейбусов № 11, 12, 43 по проспекту Голосеевский в направлении станции метро "Лыбедская", а также троллейбусов № 37, 37А по улице Драйзера в направлении улицы Милославская по причине ДТП посторонних автомобилей.
В 19:19 стало известно, что из-за ДТП задерживается движение троллейбуса № 43 по Одесскому путепроводу.
Последние новости об осложненном движении из-за праздников
- Больше всего пассажиров пересекают границу 25 декабря и 31 декабря, но на сами праздники 25 декабря и 1 января пассажиропоток снижается. Наиболее загруженные пункты пропуска на границе с Польшей – Шегини, Краковец, Рава-Русская, тогда как пункт Нижанковичи во Львовской области менее загружен.
- Очереди на границе будут оставаться значительными в течение всего новогодне-рождественского периода с количеством пересечений более 100 тысяч человек ежедневно.
- Очереди есть не только на границе с Польшей, но и на других направлениях – Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова. Однако там они значительно меньше – основном 20 – 60 авто. Больше всего загружен пункт на границе с Румынией – Порубное.