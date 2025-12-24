В Сочельник в Киеве огромные пробки на дорогах, цены на такси выросли до "небес"

На столичных дорогах образовались километровые пробки. Вероятно, украинцы массово выезжают из города на Сочельник.

В сети распространяют фото киевских дорог с огромными пробками, передает 24 Канал.

Смотрите также К Рождеству украинцам оставили эмоциональные послания на Родине-Мать и Центральном вокзале

Какая ситуация в Киеве накануне Рождества?

Также люди жалуются на высокие цены за услуги такси. Чтобы переправиться с правого берега на левый требуют до 1500 гривен. Кроме того, машину вызвать не всегда удается.

Так выглядят дороги в Киеве в Сочельник / Фото из соцсети

Так, по состоянию на 20:00 чтобы доехать со станции метро "Политехническая" до метро "Позняки" надо будет выложить от 500 до 800 гривен. Чтобы попасть из Крюковщины в район ДВРЗ придется заплатить тысячу гривен.

Такие расценки были в Киеве по состоянию на 18:00 / Фото из соцсети

Кроме того, что сегодня многие киевляне направляются праздновать Рождество к своим близким, движение по столице затруднено и из-за ДТП.

Так, в шесть вечера "Киевпастранс" сообщал о задержке движения троллейбусов № 11, 12, 43 по проспекту Голосеевский в направлении станции метро "Лыбедская", а также троллейбусов № 37, 37А по улице Драйзера в направлении улицы Милославская по причине ДТП посторонних автомобилей.

В 19:19 стало известно, что из-за ДТП задерживается движение троллейбуса № 43 по Одесскому путепроводу.

Последние новости об осложненном движении из-за праздников