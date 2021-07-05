Сочи плывет и летит одновременно: ураганный ветер сносит все на своем пути – есть жертвы
Источник:фейсбук администрации Сочи
В российском Сочи одновременно свирепствует ливень и сильный ветер. Известно, что из-за падения дерева погиб человек.
Непогода в городе свирепствовала еще с 4 июня. Предварительно известно, что она повалила 34 дерева.
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В Сочи свирепствует ветер и ливень: есть жертвы
На улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался,
– рассказали в администрации города.
Также сообщили, что в течение ближайших суток, 5 июля, метеорологи прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек.
Непогода наделала бед
Издание Mash пишет, что Сочи плывет и летит одновременно. Ведь ураганный ветер сносит все, что плохо пристроено, остальное заливает вода.
Все пляжи и национальный парк закрыты, экскурсии не проводятся, купание запрещено,
– пишет издание.
Более того, спасатели уже готовы к эвакуации, однако власти считают, что об этом пока рано говорить. Однако Гидрометцентр обещает, что вода будет подниматься до конца дня.
Уровень воды в реках очень поднялся, особенно в реках Хорота и Мацеста. На каждой из 20 рек сейчас дежурят спасатели, которые в случае необходимости готовы эвакуировать жителей.
В Сочи выпала месячная норма осадков
Российское издание пишет, что месячная норма осадков выпала в ночь с 4 на 5 июля. В частности на побережье 46 – 98 миллиметров, в предгорной зоне 96 – 158 миллиметров, в Красной Поляне 41 миллиметр, и соответственно в горах – 37 – 46 миллиметров.
Также паводком воды смыло в море прогулочные катамараны.
Более того, сильно затопило жилище людей.
Что известно о непогоде в Сочи
- В российском городе Сочи по состоянию на 5 июля жителей предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды. Людей просят подготовить документы и собрать самые необходимые вещи на случай эвакуации.
- В городе включили сирены. Местных жителей предупреждают о возможных подтоплениях. Во многих районах дежурят спасатели.
- Спасатели предупредили, что в течение 4 – 5 июля в городе будут продолжаться сильные ливни. Кроме того, прогнозируют град и шквальные ветры. Над морем также формируется смерч.
- В результате непогоды затопило село Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Сильнее всего пострадали 12 частных домов, в которых проживают 36 человек. Также дожди размыли 3 дамбы.