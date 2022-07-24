Из-за мощных ливней в россии Сочи идет под воду: жуткие видео

В курортном российском городе Сочи настоящий погодный апокалипсис – улицы затапливает настолько сильно, что поток воды сносит машины.

Местные жители публикуют видео, как вода сносит все на своем пути. Из-за потопа в Сочи местные жители в панике, однако уже привыкли к этому.

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Затопило даже первые этажи зданий

В Сочи из-за ливней подтопило дороги, придомовые территории, цокольные и первые этажи зданий, в том числе подвал станции скорой помощи.

Из-за подтопления подстанций отключено электричество в микрорайоне Донской,

– сообщили местные власти.

Местные жители жалуются, что в городе плохо работают сливные системы, поэтому улицы Сочи каждый раз превращаются в каналы после обильных ливней. Однако местным властям безразлично.

Кроме того, в городе активно распродают земельные участки, на которых запрещено строительство.

Машины в Сочи сносит водой: смотрите видео

Последствия потопа в Сочи: смотрите видео

Есть погибший

Мэр Сочи сообщил, что от последствий непогоды погиб по меньшей мере один человек. Есть раненые.

Отметим, что в этот же день от наводнений вместе с Сочи пострадал и Краснодар. В городе сильно затопило улицу вблизи стадиона "Кубань". Однако местные жители не растерялись. В сети распространяют видео, как краснодарцы купаются в этих грязных потоках воды.

К слову, недавно в россии было нашествие саранчи на город, из которого самолеты обстреливали многострадальный Мариуполь.

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