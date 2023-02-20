Росс СМИ написали, что инцидент произошел 20 февраля. По данным российских спасателей, лавина сошла в районе горного села Эсто-Садок под Сочи, информирует 24 Канал.
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Что известно о лавине в Сочи
Лавина сошла между склоном "Альпика" и "Красная Поляна", который сегодня (20 февраля – 24 канал) был закрыт для катания из-за повышенной лавиноопасности, и "Розовый Хутор",
– говорится в сообщении.
В российских телеграм-каналах пишут, что снежная масса снесла металлическую конструкцию, зацепила сетку ограждения и снежную пушку.
Лавина снесла мост в Сочи: смотрите видео
По словам очевидцев, на кадрах городов через Шумихинский ручей, расположенный над началом санно-бобслейной трассы в "Красной Поляне".
Российские спасатели заявили, что лавина сошла по селеотводу в районе санно-бобслейной трассы. Слой снега задел ограждающую сетку и коммуникации. Граждан России лавина не задела.
Российские метеорологи заявили, что до конца 20 февраля в горах будет мокрый снег, а на высоте более 500 метров – снеголавинная опасность. Многие горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за опасности схода лавин.
В России было несколько землетрясений
Россию 17 февраля всколыхнуло землетрясение у Курильских островов. Магнитуда достигла 5,3 балла по шкале Рихтера. О последствиях ничего не сообщали.
Перед тем 16 февраля землетрясение произошло в акватории Байкала. Его магнитуда составила 5,9. Ни жертв, ни разрушений там не было.
Трусило Россию также на границе с Казахстаном. Тогда магнитуда достигла 4,4. Толчки были примерно в 200 километрах от города Усть-Каменогорск. Это землетрясение специалисты относят к классу слабых, так что информации о разрушениях или пострадавших опять же не поступало.