Рос ЗМІ написали, що інцидент трапився 20 лютого. За даними російських рятувальників, лавина зійшла у районі гірського села Есто-Садок під Сочі, інформує 24 Канал.

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Що відомо про лавину в Сочі

Лавина зійшла між схилом "Альпіка" та "Червона Поляна", який сьогодні (20 лютого – 24 канал) був закритий для катання через підвищену лавинонебезпеку, та "Рожевий Хутір",

– мовиться в повідомленні.

У російських телеграм-каналах пишуть, що снігова маса знесла металеву конструкцію, зачепила огороджувальну сітку та снігову гармату.

Лавина знесла міст у Сочі: дивіться відео

За словами очевидців, на кадрах міст через Шуміхінський струмок, розташований над початком санно-бобслейної траси у "Червоній Поляні".

Російські рятувальники заявили, що лавина зійшла селевідведенням в районі санно-бобслейної траси. Пласт снігу зачепив огороджувальну сітку та комунікації. Громадян Росії лавина не зачепила.

Російські метеорологи заявили, що до кінця 20 лютого в горах буде мокрий сніг, а на висоті понад 500 метрів – сніголавинна небезпека. Багато гірськолижних трас у Сочі закрили через небезпеку сходження лавин.

У Росії було декілька землетрусів

Росію 17 лютого сколихнув землетрус біля Курильських островів. Магнітуда досягла 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Про наслідки нічого не повідомляли.

Перед тим 16 лютого землетрус стався в акваторії Байкалу. Його магнітуда становила 5,9. Ані жертв, ані руйнувань там не було.

Трусило Росію також на кордоні з Казахстаном. Тоді магнітуда сягнула 4,4. Поштовхи були приблизно за 200 кілометрів від міста Усть-Каменогорськ. Цей землетрус фахівці відносять до класу слабких, тож інформації про руйнування або постраждалих знову ж таки не надходило.