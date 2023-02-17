Землетрус стався у районі Курильських островів за місцевим часом о 22:38. Осередок поштовхів був на глибині до 166 кілометрів.

До речі Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до майже 44 тисяч

Про наслідки землетрусу нічого невідомо. Ймовірно, пошкоджень чи постраждалих не було.

Попередні землетруси в Росії

Останнім часом державу-агресорку добряче трусить. Зокрема, біля Курильських островів землетрус зафіксували лише 10 днів тому. Осередок був за 189 кілометрів від Північно-Курильська. Сейсмологи зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.

Напередодні, 16 лютого, чергові підземні поштовхи зафіксували на Байкалі поблизу селища Велике Голоустне. Магнітуда була майже така ж – 5,9.

Перед цим, 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові. Осередок розташовувався на глибині 64 кілометри в акваторії Тихого океану. Ще один землетрус стався за 142 кілометри від селища Усть-Камчатськ. Однак геофізики кажуть, що мешканці не відчули його поштовхи.

Нагадаємо, 6 лютого потужні землетруси сколихнули Туреччину та Сирію. Кількість жертв вже перевищила 40 тисяч. Попри це, користувачі мережі з Росії раділи. Вони цинічно назвали це "помстою" країні за поставки до України безпілотників "Байрактар".