Землетрясение произошло в районе Курильских островов по местному времени в 22:38. Ячейка толчков была на глубине до 166 километров.

Кстати говоря Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до почти 44 тысяч

О последствиях землетрясения ничего не известно. Вероятно, повреждений или пострадавших не было.

Предыдущие землетрясения в России

В последнее время государство-агрессорку изрядно трясет. В частности, у Курильских островов землетрясение было зафиксировано всего 10 дней назад. Ячейка была в 189 километрах от Северо-Курильска. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.

Накануне, 16 февраля, дежурные подземные толчки зафиксировали на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное. Магнитуда была почти такая же – 5,9.

Перед этим, 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове. Ячейка располагалась на глубине 64 километра в акватории Тихого океана. Еще одно землетрясение произошло в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Однако геофизики говорят, что жители не ощутили его толчки.

Напомним, 6 февраля мощные землетрясения всколыхнули Турцию и Сирию. Число жертв уже превысило 40 тысяч. Тем не менее, пользователи сети из России радовались. Они цинично назвали это "местой" стране за поставки в Украину беспилотников "Байрактар".