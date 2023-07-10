Тревожные сирены заревели в Сочи: что угрожает российскому курорту

В российском городе Сочи бушует непогода. Из-за угрозы подтопления в городе даже сработали сирены.

О непогоде сообщают местные телеграмм-каналы. Людей призывают не выходить из домов, ведь Сочи под угрозой затопления, сообщает 24 Канал.

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Вода в реке достигла критической отметки

Вечером россиян начали предупреждать, что в ближайшие часы в Сочи ожидаются обильные осадки, возможны даже смерчи над морем. После этого предупреждения по сети начали распространяться кадры подтопленного транспорта, домов и заведений. В частности, в Адлерском районе Сочи затопило торговый центр, общественный транспорт, а местами вода поднялась выше колен.

Затопило магазины в Сочи: смотрите видео

Транспорт по улицам Сочи начал буквально плыть. В сети также публикуют кадры затопленных автомобилей.

Авто "плывут" в Сочи: смотрите видео

Вода в салоне автобуса: смотрите видео

Метеорологи предупреждают, что из берегов может выйти река Херота. Вода уже достигла критически высокой отметки, потому в городе включились сирены тревоги.

Тревога в Сочи: смотрите видео

Вода уже начала подмывать некоторые строения. В частности, в селе Веселое упала опорная стена на припаркованные автомобили.

Течение настолько сильно, что людей буквально смывает с ног. Один из местных мужчин хотел перейти реку Херота через мост, однако стихия снесла его. Муж зацепился за дерево и стал звать на помощь, ведь не умеет плавать. Чтобы спасти россиянина, пришлось вызвать спасателей.

Кроме того, из затопленных гостиниц уже начали эвакуировать людей. По городу ездят спасатели, оказывающие помощь пострадавшим.

Из-за непогоды из Сочи начали вывозить самолеты. РосСМИ в сети сообщают, что уже "эвакуировали" несколько самолетов на запасной аэродром. Время пребывания будет зависеть от погодных условий. Хотя местный аэропорт работает, все решения по посадкам принимаются с согласия синоптиков.