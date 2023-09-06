Такой тезис 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Условная смерть произошла и непосредственно с ЧВК "Вагнера".

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Что с Пригожиным

Некоторые эксперты предполагают, что Евгений Пригожин может быть жив. Но официальные власти России объявили о его смерти. И даже российский диктатор с ним публично попрощался.

"Соответственно, если он случайно где-нибудь воскреснет, это будет подрывать как истинность действий соответствующих следственных подразделений, так и слова президента", – отметил политолог.

Андрей Вигиринский о Евгении Пригожине: смотреть видео

Что важно

Важным в этой истории может быть тот факт, что точно произошла социальная смерть Пригожина, подчеркнул Вигиринский. То есть лица, от которого ожидали решительных действий, подрыва российской политической элиты и главаря структуры, которая могла быстрее мобилизоваться, чем войска, – его нет. А его состояние сейчас растягивается разными группами.

Физическая смерть человека произошла или нет – значения не имеет. Структуры, возглавляемой им (ЧВК "Вагнера" – 24 Канал), ее также нет,

– подчеркнул политолог.

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