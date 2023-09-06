Таку тезу 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. Умовна смерть сталася і безпосередньо з ПВК "Вагнера".

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Що з Пригожиним

Деякі експерти припускають, що Євгєній Пригожин може бути живий. Але офіційна влада Росії оголосила про його смерть. Та навіть російський диктатор з ним публічно попрощався.

"Відповідно, якщо він випадково десь воскресне, це буде підривати як істинність дій відповідних слідчих підрозділів, так і слова президента", – відзначив політолог.

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Що важливо

Важливим у цій історії наразі може бути той факт, що точно відбувалася соціальна смерть Пригожина, наголосив Вігірінський. Тобто особи, від якої чекали рішучих дій, підриву російської політичної еліти та ватажка структури, яка могла швидше мобілізуватися, ніж війська, – її немає. А його статки наразі розтягуються різними групами.

Фізична смерть людини чи вона відбулась, чи ні – значення не має. Структури, яка була ним очолювана (ПВК "Вагнера" – 24 Канал), її також немає,

– наголосив політолог.

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