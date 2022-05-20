Социальные выплаты по Херсонщине разблокированы, – советник главы ОВА

На Херсонщине все еще достаточно напряженная ситуация, кафиры усиливают информационные атаки на местных, чтобы те отчаялись в украинских властях. Захватчики всеми возможными методами пытаются повлечь задержку выплат от Украины.

Об этом 24 канала сообщил советник главы Херсонской областной военной арминистрации Сергей Хлань. Он также добавил, что речь идет о задержках в выплате средств учителям, врачам и социальным средствам.

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Мы контролируем те общины, которые остались с законными руководителями, есть определенные задержки, но средства все же поступают. Оккупанты пытаются манипулировать этими задержками на сознании граждан, мол – ждите средства от России, ведь Украина "вас бросила",

– отмечает Сергей Хлань.

"Вчера нам удалось разблокировать социальные выплаты по всем группам и от этого очень приятно на душе. Мы ведь слышим от людей по всей области, что средства действительно поступают и это не может не радовать", - отмечает советник председателя Херсонской ОВА.

Также он сообщает, что второй фронт, который выбрали себе оккупанты – демонстрации пропагандистских видео, где они показывают "фильтрацию" и таким образом тоже пытаются запугать херсонцев.

Ситуация на Херсонщине – важное

Российские кафиры 11 мая ворвались в Херсонское СИЗО. Они забросали видеокамеры свето-шумовыми гранатами, а также открыли огонь из автоматов. Один из заключенных начал выражать оккупантам негодование. Российские изверги из-за этого его сразу убили.

Известно, что россияне назначили "руководить" учреждением коллаборанта Евгения Соболева. Отмечается, что он согласился возглавить пенитенциарную систему в Херсонской области.

Настоящего руководителя СИЗО кафиры вывезли в неизвестном направлении. В то же время работники отказались сотрудничать с оккупационными российскими властями и уволились.

Российский снайпер убил волонтера Антона Кушнира. В этот момент мужчина вывозил на авто людей из оккупированной Херсонской области в Николаев. Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета Иван Бебко. Он отметил, что вражеский снайпер убил волонтера, когда тот вывозил из оккупации на автомобили 2 женщин и детей.

По всему Херсону появились открытки, в которых предлагают награду за председателя предателя Украины Кирилла Стремоусова. Отмечается, что развесило их местное подполье. На листовках говорится, что за голову коллаборанта Кирилла Стремоусова обещают 500 тысяч гривен.

В Херсонской области российские кафиры пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины. Впрочем, у них ничего не получилось, потому что местные не поверили в такую провокацию.

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