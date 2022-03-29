Социнициатива "Прихисток": как получить компенсацию за предоставление жилья переселенцам
Источник:Офис Президента Украины
Министерство развития общин и территорий Украины по инициативе Народного депутата Галины Янченко запустило социальную инициативу "Прихисток" – проект, который помогает разместить украинцев, вынужденных переехать из зон боевых действий.
Рассказываем, что известно о социальной инициативе, ее назначении, а также кто может претендовать на денежную компенсацию и в каких размерах.
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Что известно о "Прихисток"
Поскольку сотням тысяч граждан Украины пришлось покинуть свои дома, спасаясь от российских бомб и ракет, Офис Президента анонсировал проект "Прихисток", цель которого поощрить украинцев поделиться своим жильем и уютом, а также приютить всех внутренне перемещенных сограждан, пострадавших от действий путинского режима в Украине.
Как получить компенсацию за предоставление жилья переселенцам / Инфографика Министерство развития общин и территорий Украины
Владельцы жилья, которые бесплатно помогут украинцам с проживанием, смогут получить от государства около 450 гривен в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.
Как получить компенсацию: алгоритм действий
Чтобы предложить свое жилье для проживания внутри перемещенным лицам и получить компенсацию, необходимо:
- подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт https://prykhystok.gov.ua/ о готовности принять у себя переселенцев;
- при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС (орган местного самоуправления);
- до 5-го числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцах;
- получить компенсацию.
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