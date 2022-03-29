Розповідаємо, що відомо про соціальну ініціативу, її призначення, а також хто може претендувати на грошову компенсацію та в яких розмірах.

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Що відомо про "Прихисток"

Оскільки сотням тисяч громадян України довелось покинути свої домівки, рятуючись від російських бомб і ракет, Офіс Президента анонсував проєкт "Прихисток", який має на меті заохотити українців поділитися своїм житлом і затишком, а також прихистити всіх внутрішньо переміщених співгромадян, які постраждали від дій путінського режиму в Україні.



як отримати компенсацію за надання житла переселенцям / Інфографіка Міністерство розвитку громад та територій України



Власники житла, які безкоштовно допоможуть українцям із проживанням, зможуть отримати від держави близько 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від її віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Як отримати компенсацію: алгоритм дій

Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати компенсацію, необхідно:

подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт https://prykhystok.gov.ua/ про готовність прийняти у себе переселенців;

при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого самоврядування);

до 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які проживали;

отримати компенсацію.