Об этом он заявил во время первых дебатов между кандидатами в президенты Польши, передает корреспондентка 24 Канала.

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В чем убежден Головня

Обсуждая тему мигрантов, Шимон Головня вспомнил о предложении Тшасковского отменить социальную помощь по программе "800+" тем украинским детям, чьи родители не работают и не платят налоги в Польше.

Когда мы приняли закон о том, что льгота 800+ доступна только украинским детям, которые учатся в польской школе, было сопротивление этому. Но эти дети останутся здесь, изучать язык, интегрироваться со сверстниками, а в будущем будут платить налоги и взносы, заполняя дыру в нашей системе,

– сказал Головня.

Он добавил, что польскому правительству лучше сосредоточиться на создании лучших условий для собственных граждан, чем на ухудшении условий для иностранцев.

В Польше мы много говорим о том, как сделать так, чтобы иностранцев было меньше, но почти никогда не говорим о том, чтобы поляков было больше,

– добавил спикер Сейма.

К слову, недавно президент Польши Анджей Дуда подписал закон, приостанавливающий прием заявок на убежище от иностранцев. Причиной эксперты называют искусственный миграционный кризис, который спровоцировали Россия и Беларусь. Однако, по словам ученого Рышарда Купидура, никакого влияния на граждан Украины не будет.