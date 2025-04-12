Про це він заявив під час перших дебатів між кандидатами у президенти Польщі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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У чому переконаний Головня

Обговорюючи тему мігрантів, Шимон Головня згадав про пропозицію Тшасковського скасувати соціальну допомогу за програмою "800+" тим українським дітям, чиї батьки не працюють та не сплачують податки у Польщі.

Коли ми прийняли закон про те, що пільга 800+ доступна тільки українським дітям, які навчаються в польській школі, був спротив цьому. Але ці діти залишаться тут, вивчатимуть мову, інтегруватимуться з однолітками, а в майбутньому будуть платити податки та внески, заповнюючи дірку в нашій системі,

– сказав Головня.

Він додав, що польському уряду краще зосередитися на створенні кращих умов для власних громадян, ніж на погіршенні умов для іноземців.

У Польщі ми багато говоримо про те, як зробити так, щоб іноземців було менше, але майже ніколи не говоримо про те, щоб поляків було більше,

– додав спікер Сейму.

До слова, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що призупиняє приймання заявок на притулок від іноземців. Причиною експерти називають штучну міграційну кризу, яку спровокували Росія та Білорусь. Однак, за словами науковця Ришарда Купідура, ніякого впливу на громадян України не буде.