Соцсеть "ВКонтакте" впервые не попала в топ-10 сайтов в Украине

Впервые за полгода посещаемость российской соцсети "ВКонтакте" уменьшилась. В марте сайт опустился на 1 позицию, заняв 11 место.

Данные исследования обнародовал Kantar TNS CMeter.

Тройку лидеров в Украине возглавляют Google, YоuTube и Facebook. Окончание праздничного периода снизило охват Rozetka.com.ua, а шопинг на Aliexpress.com за март вырос почти на 2%.

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Поскольку зима в Украине затянулась, то украинцы стали чаще проверять погоду, подняв таким образом охват Sinoptik.ua и Gismeteo.ua почти на 3% и 4% соответственно.

А "Вконтакте" опустилось с 10 на 11 позицию.

К слову, среди информационных СМИ в Украине уже который месяц подряд удерживает первенство сайт 24tv.ua.