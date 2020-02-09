Соединенные Штаты Америки могут стать разобщенными, – Яковина

Соединенные Штаты Америки сейчас переживают не лучшие времена. Накануне президент страны традиционно произнес речь в Конгрессе. Поскольку Трамп является порождением "зомбоящика", его обращение стало настоящим острым телевизионным шоу.

Американский президент сразу задал своему выступлению весьма злобный тон, отметил в своем видеоблоге "Безумный мир" журналист Иван Яковина.

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В частности, когда спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси протянула ему руку, Трамп отказался ее пожать. Он демонстративно отвернулся от демократки, дав понять, что настроен только на конфликт, отметил автор видеоблога.



Дональд Трамп и Нэнси Пелоси в Конгрессе

И добавил, что впоследствии Трамп набросился на своих оппонентов-демократов и заявил, что они несут опасность для страны. Как президент, он мог бы сказать: "Я не согласен с демократами, но уважаю их. Они тоже американцы, патриоты, но они ошибаются. Мы будем с ними говорить и искать компромисс".

Журналист подчеркнул, что вместо этого Трамп описал демократов как врагов страны и народа. Как людей, которые готовы уничтожить США, как предателей или даже хуже.

Он не хочет убедить их или договориться с ними. Он хочет их уничтожения, чтобы их просто не было. Этого же хотят немало сторонников американского президента. Оппозицию они считают врагами страны,

– подчеркнул он.

Яковина также отметил, что сейчас Трамп просто нагнетает ненависть, и у него это получается. Ведь когда он читал свою речь, многие демократы вставали со своих мест и уходили. Другие кричали, что он врет. А спикер Пелоси демонстративно порвала текст его речи.

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"Кто бы не победил в президентских выборах в ноябре 2020 года, Трамп или его оппонент-демократ, другая сторона может не признать эти результатовы. Тогда Соединенные Штаты станут разъединенными. В этой стране могут начаться очень большие проблемы", – подытожил автор видеоблога.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 7 февраля 2020: