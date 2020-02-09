Сполучені Штати Америки можуть стати роз'єднаними, – Яковина

Сполучені Штати Америки зараз переживають не найкращі часи. Напередодні президент країни традиційно виголосив промову у Конгресі. Оскільки Трамп є породженням "зомбоящика", його звернення стало справжнім гострим телевізійним шоу.

Американський президент одразу задав своєму виступу доволі злісний тон, зазначив у своєму відеоблозі "Безумный мир" журналіст Іван Яковина.

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Зокрема, коли спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі простягнула йому руку, Трамп відмовився її потиснути. Він демонстративно відвернувся від демократки, давши зрозуміти, що налаштований лише на конфлікт, зазначив автор відеоблогу.

Й додав, що згодом Трамп накинувся на своїх опонентів-демократів і заявив, що вони несуть небезпеку для країни. Як президент, він міг би сказати: "Я не згоден з демократами, але поважаю їх. Вони теж американці, патріоти, але вони помиляються. Ми будемо з ними говорити і шукати компроміс".



Дональд Трамп та Ненсі Пелосі у Конгресі

Журналіст підкреслив, що натомість Трамп описав демократів як ворогів країни і народу. Як людей, які готові знищити США, як зрадників або навіть гірше.

Він не хоче переконати їх чи домовитися з ними. Він хоче їх знищення, щоб їх просто не було. Цього ж хочуть чимало прихильників американського президента. Опозицію вони вважають ворогами країни,

– наголосив він.

Яковина також зазначив, що зараз Трамп просто нагнітає ненависть, й у нього це виходить. Адже коли він читав свою промову, багато демократів вставали зі своїх місць та йшли. Інші кричали, що він бреше. А спікер Пелосі демонстративно порвала текст його промови.

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"Хто б не переміг у президентських виборах в листопаді 2020 року, Трамп чи його опонент-демократ, інша сторона може не визнати цих результатів. Тоді Сполучені Штати стануть роз'єднаними. У цієї країні можуть початися дуже великі проблеми", – підсумував автор відеоблогу.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 7 лютого 2020: