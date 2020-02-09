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      Сполучені Штати Америки можуть стати роз'єднаними, – Яковина

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      Американський президент Дональд Трамп / Колаж 24 каналу

      Сполучені Штати Америки зараз переживають не найкращі часи. Напередодні президент країни традиційно виголосив промову у Конгресі. Оскільки Трамп є породженням "зомбоящика", його звернення стало справжнім гострим телевізійним шоу.

      Американський президент одразу задав своєму виступу доволі злісний тон, зазначив у своєму відеоблозі "Безумный мир" журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Трамп ненавидить Україну і вже не полюбить її, – Яковина

      Зокрема, коли спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі простягнула йому руку, Трамп відмовився її потиснути. Він демонстративно відвернувся від демократки, давши зрозуміти, що налаштований лише на конфлікт, зазначив автор відеоблогу.

      Й додав, що згодом Трамп накинувся на своїх опонентів-демократів і заявив, що вони несуть небезпеку для країни. Як президент, він міг би сказати: "Я не згоден з демократами, але поважаю їх. Вони теж американці, патріоти, але вони помиляються. Ми будемо з ними говорити і шукати компроміс". 

      Трамп та Пелосі
      Дональд Трамп та Ненсі Пелосі у Конгресі

      Журналіст підкреслив, що натомість Трамп описав демократів як ворогів країни і народу. Як людей, які готові знищити США, як зрадників або навіть гірше.

      Він не хоче переконати їх чи домовитися з ними. Він хоче їх знищення, щоб їх просто не було. Цього ж хочуть чимало прихильників американського президента. Опозицію вони вважають ворогами країни,
      – наголосив він.

      Яковина також зазначив, що зараз Трамп просто нагнітає ненависть, й у нього це виходить. Адже коли він читав свою промову, багато демократів вставали зі своїх місць та йшли. Інші кричали, що він бреше. А спікер Пелосі демонстративно порвала текст його промови.

      До теми: Наймогутніша жінка США – що варто знати про Ненсі Пелосі, пані "анти-Трамп" 

      "Хто б не переміг у президентських виборах в листопаді 2020 року, Трамп чи його опонент-демократ, інша сторона може не визнати цих результатів. Тоді Сполучені Штати стануть роз'єднаними. У цієї країні можуть початися дуже великі проблеми", – підсумував автор відеоблогу.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 7 лютого 2020:

       

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Відеоблоги Новини США Дональд Трамп Вибори у США
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