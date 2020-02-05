23:45
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, сьогодні
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Голос Америки: Скандал після промови Трампа – президент показово не потиснув руку Ненсі Пелосі

      Голос Америки 144 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – вдруге в історії США президент виголошує щорічну промову про стан дрежави в Конгресі під час процесу свого імпічмену. Найбільшу увагу викликала взаємодія Дональда Трампа з Ненсі Пелосі. Після промови президент США відмовився потиснути руку спікерки палати представників, а вона порвала текст промови як тільки він закінчив її виголошувати.

      Також у випуску:

      Як відреагували демократи на промову Трампа.

       

      Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
      сьогодні
      9354
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Голос Америки Дональд Трамп Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 23:30 "Константа Дубілета": як людей обдурюють фейками у соцмережі
      Антон Голобородько 115
      сьогодні , 23:00 Неудачный старт: скандальные кокусы демократов у США
      Іван Яковина 154
      2 лютого , 19:52 Куди піти у лютому: найцікавіші події Києва
      861
      1 лютого , 12:22 Як назвати дитину в лютому: імена для хлопчиків та дівчаток
      Марія Бондар 13209
      сьогодні , 22:20 Головні новини 5 лютого: обшуки на 1+1, аварія літака в Стамбулі, тарифи на воду
      Василь Денисюк 734
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук