Голос Америки: Скандал після промови Трампа – президент показово не потиснув руку Ненсі Пелосі
У свіжому випуску "Голосу Америки" – вдруге в історії США президент виголошує щорічну промову про стан дрежави в Конгресі під час процесу свого імпічмену. Найбільшу увагу викликала взаємодія Дональда Трампа з Ненсі Пелосі. Після промови президент США відмовився потиснути руку спікерки палати представників, а вона порвала текст промови як тільки він закінчив її виголошувати.
Також у випуску:
Як відреагували демократи на промову Трампа.
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