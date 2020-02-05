Голос Америки: Скандал після промови Трампа – президент показово не потиснув руку Ненсі Пелосі

У свіжому випуску "Голосу Америки" – вдруге в історії США президент виголошує щорічну промову про стан дрежави в Конгресі під час процесу свого імпічмену. Найбільшу увагу викликала взаємодія Дональда Трампа з Ненсі Пелосі. Після промови президент США відмовився потиснути руку спікерки палати представників, а вона порвала текст промови як тільки він закінчив її виголошувати.

Також у випуску: Як відреагували демократи на промову Трампа.