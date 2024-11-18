Как работает маркетплейс CodeUA и какие возможности создает для Украины

Во время Web Summit команда Минцифры представила важный и амбициозный проект – платформу CodeUA. Это маркетплейс украинских технологических компаний, на котором мировые бизнесы могут найти партнеров среди наших ІТ-специалистов для реализации технологических проектов.

По сути, это как Upwork для глобального бизнеса и украинского ІТ. Мировая компания заходит на платформу, выбирает категорию и определяет исполнителя задачи. На CodeUA уже зарегистрировались десятки компаний. Почему этот проект важен для украинских ІТ-специалистов и вообще для Украины как технологического государства – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Украинские ІТ-специалисты в мире

Сейчас украинский ІТ-сектор насчитывает более 300 тысяч высококвалифицированных специалистов. Несмотря на обстрелы, блэкауты и работу в условиях полномасштабной войны, наши специалисты продолжают работать с компаниями со всего мира. Среди заказчиков – от Amazon и Apple до Mercedes и Uber.

Например, украинские специалисты из GlobalLogic создали программное обеспечение для устройства для донации крови производства компании Applied Science, Inc. Им пользуются более 70% американского рынка донорства крови. Или же украинская компания SoftServe в сотрудничестве с Nvidia занимается построением программ на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. То есть часть украинского кода уже есть во многих разработках по всему миру.

Наши айтишники уже показали себя миру как экспертов, которые выполняют задачи, придерживаясь дедлайнов даже в самых сложных условиях. Часто айтишники в Киеве, Харькове, Николаеве и Днепре продолжали работать и выполнять международные заказы просто из укрытий, под постоянными обстрелами, иногда без света, воды и тепла. И при этом они держат высокую планку качества сервиса и задают эти стандарты в мире.

Поэтому следующий шаг – создание национальной платформы CodeUA, на которой мировые компании могут быстро найти проверенную украинскую компанию для реализации технологических проектов.

Как работает CodeUA?

CodeUA – маркетплейс, главная цель которого – матчмейкинг мировых и украинских компаний. Над проектом Минцифра работала совместно с Львовским IT-кластером и при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". На платформе CodeUA могут зарегистрироваться украинские IT-компании, которые уже имеют успешные технологические кейсы, известные как в Украине, так и в мире. Каждая проходит верификацию. Чтобы попасть на CodeUA, компания должна соответствовать ряду критериев:

не иметь в структуре лиц, находящихся в санкционных списках международных организаций;

быть официально зарегистрированной по законам Украины или юрисдикции основания и иметь официальное представительство в Украине;

иметь безупречную репутацию.

Среди зарегистрированных – мощные сервисные и продуктовые компании, такие как N-iX, Sigma Software, SoftServe, Intellias и тому подобное.

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Работает все очень просто: заказчик заходит на CodeUA, выбирает категорию заказа. Например, разработка приложения, CRM-систем, AI-технологии и тому подобное. Платформа отбирает компании, которые специализируются на этих задачах. После этого заказчик может выбрать из перечня компанию, которая подходит ему по кейсам, стоимости работы, срокам выполнения и т.д. Также планируем интегрировать AI-помощника, который будет помогать в отборе компаний-партнеров.

Есть и другой путь: компания может разместить собственный заказ на платформе CodeUA и выбрать исполнителя среди тех, кто откликнется на объявление. Параллельно заказчик получает дополнительные преимущества: отсутствие комиссии за контракт, юридическое сопровождение, возможность оставить отзыв и тому подобное.

Ожидаем, что CodeUA положительно повлияет на рост экспортных показателей ІТ-отрасли и будет способствовать увеличению количества рабочих мест.

Запуск Code UA – это не просто возможность для украинских компаний найти новых заказчиков. Это глобальный промоушн бренда Украины как технологического государства. Возможность заявить, что с украинскими компаниями стоит и нужно сотрудничать, инвестировать в украинское ІТ уже сейчас. Это о сотрудничестве win-win и взаимовыгодном партнерстве.