В Софии Киевской состоялась молитва по случаю годовщины Независимости Украины
Источник:24 канал
В день 30-летия Независимости в Софии Киевской прошло молитвенное мероприятие "Благословение Украины". На нем присутствовали представители разных церквей, а также Владимир Зеленский с женой.
Мероприятие организовывал и провел Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в сотрудничестве и соучастии с президентом Украины.
Читайте также Украине-30: что происходит в разных городах
Молитва за Украину в Софии Киевской
Утром 24 августа в Софии Киевской провели молитвенное мероприятие "Благословение Украины".
На мероприятии присутствовали
- президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская,
- глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Святослав Шевчук,
- спикер Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря,
- епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви в Украине Виталий Кривицкий и другие.
"Благословение" в Софии Киевской: смотрите видео
Совместная литургия патриарха Варфоломея и митрополита Епифания
На территории возле Софийского собора в Киеве 22 августа патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний вместе отслужили литургию. Это впервые патриарх посетил Украину после получения Томоса.
В службе принимали участие еще примерно 50 священников, на ней присутствовали пятый президент Петр Порошенко, городской глава Львова Андрей Садовый и другие.