Германия показала текст соглашения с США по "Северному потоку-2": Чего ждать Украине

США и Германия подтвердили, что заключили соглашение по "Северному потоку-2". В Госдепе уже рассказали о нюансах договоренностей. Они предусматривают выделение денег для Украины.

Отметили, что США и Германия не будут терпеть, если Россия будет использовать газ как оружие. Также Берлин обещает санкции против Москвы, когда Россия продолжит "вредную активность".

К теме США и Германия договорились по "Северному потоку-2": Какими будут гарантии для Украины

Гарантии для Украины

Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины;

В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.

Берлин профинансирует 175 миллионов долларов. Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.

Берлин будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта. Добиваться, чтобы его продлили еще на 10 лет.

Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

США и Германия согласились, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Для этого должны назначить специального представителя. Переговоры о продлении соглашения о транзите должны начаться не позднее 1 сентября.

Активизация переговоров по Донбассу

Кроме этого, в соглашении указали, что Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска "Северного потока-2". Берлин обещает активизировать переговоры в нормандском формате, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей.

США и Германия утверждают, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.

Как отреагировала Украина

Отметили, что США контактировали с Украиной и Польшей во время разработки этих договоренностей с Германией.

Министерство иностранных дел Украины направило ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения. Украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.

Что этому предшествовало