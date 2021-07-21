Германия показала текст соглашения с США по "Северному потоку-2": Чего ждать Украине
Источник:Соглашение Германии и США
США и Германия подтвердили, что заключили соглашение по "Северному потоку-2". В Госдепе уже рассказали о нюансах договоренностей. Они предусматривают выделение денег для Украины.
Отметили, что США и Германия не будут терпеть, если Россия будет использовать газ как оружие. Также Берлин обещает санкции против Москвы, когда Россия продолжит "вредную активность".
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Гарантии для Украины
- Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины;
- В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.
- Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.
- Берлин будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта. Добиваться, чтобы его продлили еще на 10 лет.
- Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.
США и Германия согласились, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года. Для этого должны назначить специального представителя. Переговоры о продлении соглашения о транзите должны начаться не позднее 1 сентября.
Активизация переговоров по Донбассу
Кроме этого, в соглашении указали, что Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска "Северного потока-2". Берлин обещает активизировать переговоры в нормандском формате, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей.
США и Германия утверждают, что поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.
Как отреагировала Украина
Министерство иностранных дел Украины направило ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения. Украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.
Что этому предшествовало
- Американские СМИ писали что в администрации Джо Байдена якобы призвали украинские власти воздержаться от критики "Северного потока-2". В частности, и этого соглашения.
- В Госдепе это опровергли. Подчеркнули, что не давили на Украину.
- Затем Штаты и Германия официально подтвердили, что соглашение все-таки заключили.
- Спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не хотел рисковать отношениями с Берлином.