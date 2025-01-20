ХАМАС освободил трех израильтянок – 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штанбер Хаир, передает 24 Канал с ссылкой на The Times of Israel.

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Тель-Авив выпустил из тюрем почти сотню палестинцев

Израиль, взамен, освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения. Среди них – 78 жителей Западного берега, освобожденных на контрольно-пропускном пункте Бейтуния возле тюрьмы Офер.

Другие 12 жителей Восточного Иерусалима были перевезены обратно в город и отпущены в свои дома из тюрьмы "Русский комплекс".

Среди освобожденных – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних парней и 12 мужчин. Они были осуждены за относительно незначительные правонарушения: подстрекательство, отождествление с терроризмом и нарушение общественного порядка.

Отметим, что в течение первого этапа соглашения Израиль должен выпустить из тюрем почти 2 000 палестинцев.

К слову, 19 января ЦАХАЛ начал выходить с юга Сектора Газа.