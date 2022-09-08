Загнанная в угол крыса способна на все: путин нашел способ "отыграться" за Херсон и Балаклею

Балаклея, Херсон, увеличение финансовой помощи для Украины, увеличение поставок вооружений, нефтяные санкции, ограничение виз для россиян. Целый набор факторов, ухудшающий настроение в кремлевском бункере и с которыми путин ничего не может сделать.

Бункерный дед решил опять всех "переиграть"

И вот в бессильной злобе бункерный дед нашел, как он может испортить настроение Украине и союзникам. Удовлетворив свое эго эпическим роликом "Газпрома" о том, что Европа замерзнет зимой (и вызвав этим гомерический хохот в самой Европе и городе Красноярск, который иллюстрировавл европейский зимний ад своим привычным ежегодным адом), путин снова перешел к зерновому шантажу.

Советуем Оккупанты под Изюмом оказались в интересном положении: что будет дальше

Зерновое соглашение, которое он вынужден был подписать под давлением, успешно работает. Украина увеличивает объемы экспорта. Это привело к снижению цен на мировом рынке (ушла, в частности, спекулятивная составляющая) и приводит к стабильному притоку валюты в Украину в больших объемах.

Пострадает не Европа

путин будет пытаться откатить назад зерновую сделку. путин заявил, что должен обсудить с Эрдоганом вопрос ограничений поставок агропродукции из Украины, ведь зерно идет не только беднейшим странам Африки, но и ЕС.

Во-первых, надо чтобы кто-то наконец объяснил путину, как работают мировые рынки. И что если зерна на них становится меньше, то цены растут и от этого всегда теряют самые бедные. Потому как богатые просто купят в другом месте. А вот бедные не смогут.

А, во-вторых, как ни странно, путин все равно соврал. Он заявил, что только 2 из 80 судов с продовольствием из Украины отправились в беднейшие страны, все остальное – в Европу. Но это полная фигня. Украина действительно поставляет 37% своего экспорта через порты в ЕС. Преимущественно это Испания и Португалия. Традиционные рынки сбыта украинских зерновых. Ведь в этих краях не хватает своих зерновых для обеспечения своего животноводства. Это было до войны. Это есть и сейчас.

Но, как мы понимаем, 37% – это не то же, что 78 судов из 80. Или путину нужно объяснять не только как работают мировые рынки, но и математику для первого класса. Но логика путина не работает именно потому, что Испания всегда найдет себе зерно на рынке. Купит подороже, но купит. Вдруг что, субсидии от богатого ЕС помогут. Как и заплатить за дорогую коммуналку, которой так пугают россияне обычных европейцев. А вот африканские страны ощутят рост цен и конкуренцию со стороны Испании и пострадают.

Актуальный путин уже ни в чем не уверен и не знает, что будет дальше

Беззубый кремль

И самое интересное. путин бесится. И хочет сделать пакость. Как-то ответить и ЕС и Украине. Потому что вынужден отступать по всем фронтам. И на Херсонщине. И в своих нефтегазовых доходах. Но ведь и раньше он не был гуманистом. И на сделку пошел не потому, что так хотел помочь африканским детям. А потому что Китай и Ко сделали ему внушение.

Что поменялось сейчас? У путина уменьшились возможности влиять. Он ослаб финансово и с военной точки зрения. Поэтому хочет использовать зерновой шантаж. Но изменились ли факторы, которые заставили путина подписать невыгодную ему зерновую сделку? Вряд ли. А значит они же будут мешать ему ее переиграть.

Можем ли мы прогнозировать ситуацию? Сложно. Отчаянная загнанная в угол крыса способна на все.

Но мы точно можем сказать, что попытка переиграть зерновую сделку есть свидетельством слабости путина. Хотя, конечно, повода для паники в кремле нет и быть не может…

Актуальное – почему путин согласился на зерновое соглашение: смотрите видео