Также договоренность подчеркнет углубление военных связей обеих стран. Об этом сообщает Reuters .
Что известно о сотрудничестве Тегерана и Пекина?
По данным информационного агентства, Иран заключил новое оборонное соглашение с Китаем. Она демонстрирует желание Тегерана быстро восстановить свои возможности после войны на Ближнем Востоке.
Иран может получить от 300 до 400 ПЗРК уже в ближайшие недели. Они будут стоить 60 – 70 миллионов долларов.
Среди фигурирующих в сделке систем называют китайские ракеты QW-12 и FN-16. Тегеран подписал договоренность с компанией Zhongqing Baoshang International Investment, зарегистрированной в Гонконге. Она выступала посредником между сторонами.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Груз должен быть доставлен из Китая транзитом через Пакистан в Иран. Неизвестно, воздушным или наземным путем будет перевезено оружие.
Пакистанское военное отделение по связям с общественностью ISPR отрицает информацию.
Предположение о причастности Пакистана к поставке оружия противовоздушной обороны Ирана из Китая абсолютно выдумано и ошибочно.
– ответили в ведомстве.
Спикер МИД Пакистана не ответил на запросы о комментариях.
В то же время два западных разведывательных источника и иранский чиновник рассказали, что Тегеран рассматривал наземные маршруты для более скрытой транспортировки китайских военных систем и компонентов двойного назначения. Такой вариант должен уменьшить риск помех при перевозке.
Почему Ирану нужно соглашение?
Европейский источник Reuters в сфере безопасности сообщил, что власти его страны знают о нескольких контрактах о возможной продаже Ирана ПЗРК серии QW, в том числе систем QW-12, QW-18 и QW-19. Источник на Ближнем Востоке отметил, что Иран пытался приобрести ракеты QW-12 и QW-18, но неизвестно, окончательно ли заключено соглашение.
QW-12 и FN-16 относятся к переносным ракетным комплексам "земля-воздух" с инфракрасной наводкой. Их используют против самолетов на малой высоте, вертолетов и беспилотников.
Мобильность таких систем позволяет быстро развертывать их вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других важнейших целей. Военные эксперты отмечают, что именно в этом и их ценность для Ирана.
Война на Ближнем Востоке показала слабое место иранской обороны – защиту военных и стратегических объектов от современных самолетов и высокоточного оружия. Именно поэтому переносные системы ПВО стали для Тегерана особенно важны: их можно быстро развернуть, они работают небольшими командами и легко перемещаются.
Какие последние новости Ирана?
В ночь на 29 июля Иран атаковал американские базы в Иордании. СМИ сообщают, что это первая атака от 24 июля, когда Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану, чтобы "дать шанс переговорам".
Также NYT сообщили, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку по своему судну. Тем не менее, дипломатические усилия помогли снизить напряжение между сторонами.