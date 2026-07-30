Также договоренность подчеркнет углубление военных связей обеих стран. Об этом сообщает Reuters .

Что известно о сотрудничестве Тегерана и Пекина?

По данным информационного агентства, Иран заключил новое оборонное соглашение с Китаем. Она демонстрирует желание Тегерана быстро восстановить свои возможности после войны на Ближнем Востоке.

Иран может получить от 300 до 400 ПЗРК уже в ближайшие недели. Они будут стоить 60 – 70 миллионов долларов.

Среди фигурирующих в сделке систем называют китайские ракеты QW-12 и FN-16. Тегеран подписал договоренность с компанией Zhongqing Baoshang International Investment, зарегистрированной в Гонконге. Она выступала посредником между сторонами.

Груз должен быть доставлен из Китая транзитом через Пакистан в Иран. Неизвестно, воздушным или наземным путем будет перевезено оружие.

Пакистанское военное отделение по связям с общественностью ISPR отрицает информацию.

Предположение о причастности Пакистана к поставке оружия противовоздушной обороны Ирана из Китая абсолютно выдумано и ошибочно.

– ответили в ведомстве.

Спикер МИД Пакистана не ответил на запросы о комментариях.

В то же время два западных разведывательных источника и иранский чиновник рассказали, что Тегеран рассматривал наземные маршруты для более скрытой транспортировки китайских военных систем и компонентов двойного назначения. Такой вариант должен уменьшить риск помех при перевозке.

Почему Ирану нужно соглашение?

Европейский источник Reuters в сфере безопасности сообщил, что власти его страны знают о нескольких контрактах о возможной продаже Ирана ПЗРК серии QW, в том числе систем QW-12, QW-18 и QW-19. Источник на Ближнем Востоке отметил, что Иран пытался приобрести ракеты QW-12 и QW-18, но неизвестно, окончательно ли заключено соглашение.

QW-12 и FN-16 относятся к переносным ракетным комплексам "земля-воздух" с инфракрасной наводкой. Их используют против самолетов на малой высоте, вертолетов и беспилотников.

Мобильность таких систем позволяет быстро развертывать их вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других важнейших целей. Военные эксперты отмечают, что именно в этом и их ценность для Ирана.

Война на Ближнем Востоке показала слабое место иранской обороны – защиту военных и стратегических объектов от современных самолетов и высокоточного оружия. Именно поэтому переносные системы ПВО стали для Тегерана особенно важны: их можно быстро развернуть, они работают небольшими командами и легко перемещаются.

Какие последние новости Ирана?

В ночь на 29 июля Иран атаковал американские базы в Иордании. СМИ сообщают, что это первая атака от 24 июля, когда Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану, чтобы "дать шанс переговорам".

Также NYT сообщили, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку по своему судну. Тем не менее, дипломатические усилия помогли снизить напряжение между сторонами.